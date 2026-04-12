«Нарушение всех процедур». Мексика удерживает 17-лентюю россиянку, которой грозит рабство

Мексиканские власти препятствуют возвращению на родину 17-летней россиянки Кристины Романовой, сообщили в посольстве РФ. Девушка могла быть похищена органами опеки, связанными с преступным картелем. Кроме того, с сентября 2025 года дипломатам отказывают в консульском доступе к подростку. Такое действие в посольстве расценили как нарушение международных норм. Мать Кристины рассказала, что ее дочь незадолго до похищения пытались убедить сбежать из дома.

Власти Мексики не дают сотрудникам посольства вернуть в РФ 17-летнюю россиянку Кристину Романову. Об этом заведующий консульским отделом посольства России в Мехико Яков Федоров рассказал РИА Новости.

«Мексиканские партнеры отказываются возвращать Кристину в Россию и не предоставляют консульского доступа к ней с августа 2025 года, а все наши обращения в адрес МИД Мексики, генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания»,

— сообщил дипломат.

По данным дипведомства, сейчас подросток находится в специализированном учреждении генеральной прокуратуры Мексики. Сотрудники посольства с 2023 года добиваются возвращения Романовой домой, однако лишь летом 2025 года им разрешили четыре раза встретиться и поговорить с девушкой. Во время одного из визитов россиянка написала обращение с просьбой помочь покинуть страну и попасть в Россию.

По словам Федорова, удержание Романовой является нарушением «всех существующих международных процедур»:

«Продолжающееся удержание в учреждении лица, не являющегося ни задержанным, ни арестованным, ни осужденным, представляется юридически безосновательным , а общая линия действий мексиканских партнеров — не учитывающей положения Конвенции о правах ребенка, <…> Венской конвенции, «…» российско-мексиканского договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам».

Убеждали сбежать

Мать пропавшей девушки, преподаватель Автономного университета штата Мехико UAEMex Марина Романова в разговоре с газетой «Известия» заявила, что незадолго перед пропажей ее дочь через соцсети познакомилась с молодым человеком. Парень обвинял родителей школьницы в чрезмерном контроле и убеждал девушку сбежать из дома, чтобы освободиться от «бесконечной опеки».

«Он говорил ей, что нужно избавиться от того факта, что у тебя есть опека, что твоя мама водит тебя на уроки скрипки и так далее»,

— рассказала собеседница издания.

Женщина отметила, что семья действительно никуда не отпускала дочь одну. Также она рассказала о существовании официального сайта с информацией о пропавших детях — по данным портала, в штате Мехико практически ежедневно исчезают девушки-подростки. Мать похищенной нашла статистику, из которой следует, что случай с Романовой является классическим — сотрудники местной службы опеки DIF забирают детей прямо из школ, оформляют незаконное удочерение, а затем происходит продажа людей.

Марина Романова подчеркнула, что за время нахождения под «заботой» DIF ее дочь пережила беременность и аборт . При этом сотрудники ведомства, в нарушение законов, вообще не отвечали на запросы родителей и представителей российского посольства. Лишь спустя месяц дипломаты получили ответ, что «ребенок был найден в Тихуане вот по такому-то адресу, и что сейчас она находится в приюте специальном, в который доступа никому нет».

« Это опять против закона . <…> Если ребенок или кто-то из семьи был пропавшим, его обязательно должны представить физически на опознание — это именно этот человек или нет», — добавила мать.

Кроме того, семья для выяснения деталей произошедшего посетила указанный адрес в Тихуане. Выяснилось, что там проживают инвалид и его мать. Они рассказали, что там никогда не видели пропавшую девочку , а полицейские не проводили никаких оперативных действий.

Картель и работорговля

Как пишет Telegram-канал Mash, по одной из версий подростка могли похитить члены Тихуанского картеля, имеющего связи в правоохранительных органах.

«Последние 2,5 года девочку накачивают наркотиками, насилуют и перемещают из города в город, чтобы не отдать российским послам»,

— сообщил Telegram-канал.

При этом в полиции отказались принимать заявление о похищении человека. Лишь после вмешательства посольства ребенка удалось найти в одном из отделений DIF. Тогда родителей заставили проходить 15-часовую психологическую экспертизу, но затем отказались отдавать их дочь, утверждая, что она сама отказалась ехать домой. А позже Марину Романову и вовсе обвинили в насилии, подростка же перевезли в другое учреждение.

Родители опасаются, что похитители дожидаются, пока Кристине исполнится 18 лет, после чего ее могут продать в рабство.