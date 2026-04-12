Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

В Кремле рассказали о секретных инструкциях по сопровождению танкеров

Ибрагим Ишак/РИА «Новости»

Российские военные корабли получают инструкции для сопровождения танкеров, их содержание не раскрывается. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Это чувствительная сфера. И, естественно, эти инструкции не могут быть публичными», — сказал он.

Песков добавил, что за последние месяцы Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями международного пиратства в отношении различных коммерческих судов.

9 апреля стало известно, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» сопроводил через Ла-Манш два танкера Universal и Enigma, якобы относящихся к «теневому флоту». Это произошло после того, как Великобритания пообещала захватывать проходящие через пролив подсанкционные суда. За фрегатом следовал британский военный корабль, но никаких действий он не предпринял. Произошедшее назвали унижением Соединенного Королевства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, почему Британия не стала останавливать российские суда.

 
Теперь вы знаете
Забытый шедевр советской инженерии: как космический проект «Спираль» опередил свое время
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!