Российские военные корабли получают инструкции для сопровождения танкеров, их содержание не раскрывается. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Это чувствительная сфера. И, естественно, эти инструкции не могут быть публичными», — сказал он.

Песков добавил, что за последние месяцы Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями международного пиратства в отношении различных коммерческих судов.

9 апреля стало известно, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» сопроводил через Ла-Манш два танкера Universal и Enigma, якобы относящихся к «теневому флоту». Это произошло после того, как Великобритания пообещала захватывать проходящие через пролив подсанкционные суда. За фрегатом следовал британский военный корабль, но никаких действий он не предпринял. Произошедшее назвали унижением Соединенного Королевства.

