В Белгородской области погибла семейная пара в результате обстрела ВСУ

Тела двух человек нашли на территории частного дома в Шебекино после вчерашнего обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Обнаружены тела мужчины и женщины — супругов, которые погибли в результате обстрела города, произошедшего вчера в районе 15 часов», — написал он.

Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

11 апреля ВСУ нарушили пасхальное перемирие, атаковав Новую Каховку, курский Льгов и Белгородскую область, сообщили региональные власти. Всего при ударах пострадали восемь человек, в том числе годовалый ребенок. Украинские паблики в ответ винят в «нарушениях» Москвуминистерство обороны России эту информацию не подтверждало. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, началось 11 апреля в 16:00 и должно продлиться до конца дня 12 апреля. Российским военным было поручено быть начеку для предотвращения провокаций и любых агрессивных действий со стороны украинских военных.

Ранее Украина предложила России продлить пасхальное перемирие.

 
