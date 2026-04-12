Израиль отреагировал на сожжение чучела Нетаньяху в Испании

МИД Израиля вызвал испанского дипломата после сожжения чучела Нетаньяху

МИД Израиля вызвал временную поверенную в делах Испании в Тель-Авиве Франсиску Педрос Карретеро после сожжения чучела премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщило израильское внешнеполитическое ведомство в соцсети X.

Инцидент произошел 5 апреля в испанском городе Эль-Бурго, где в рамках традиционного обряда «сожжения Иуды» испепелили и взорвали чучело, изображавшее Нетаньяху. Местные власти объяснили, что таким образом люди выразили протест против действий Израиля в секторе Газа.

«Временная поверенная в делах Испании была вызвана для выражения выговора», — отмечается в сообщении МИД Израиля.

По данным ведомства, «антисемитская ненависть» стала результатом политики премьер-министра Испании Педро Санчеса.

МИД Испании заявил, что испанские власти «привержены борьбе с антисемитизмом и любыми формами дискриминации» и отвергают «любые злонамеренные намеки, предполагающие обратное».

Отношения между странами обострились из-за войны в Газе, когда Испания обвинила Израиль в нарушении международного права и запретила использовать свое воздушное пространство и порты для перевозок оружия, предназначенного для израильской армии.

Ранее чучело Нетаньяху сожгли в Вашингтоне.

 
