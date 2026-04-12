Украина откроет нефтепровод «Дружба» сразу после выборов в Венгрии, заявил Виктор Орбан.
Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр проголосовал на парламентских выборах.
Премьер Венгрии Виктор Орбан вместе с супругой Анико Леваи прибыл на избирательный участок и проголосовал на парламентских выборах.
На избирательном участке в 12-м районе Будапешта, куда придет голосовать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с супругой, обстановка спокойная, передает РИА Новости.
Победе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах может помешать «эффект усталости» избирателей, хотя он и защищал на протяжении многих лет национальные интересы страны, заявил бывший экс-премьер Украины Николай Азаров.
По данным Национального избирательного офиса Венгрии, на парламентских выборах в стране явка на 8:00 по местному времени (9:00 мск) составила 3,46%. Это почти вдвое больше, чем на аналогичном этапе предыдущих выборов в 2022 году (1,82%). На данный момент проголосовали уже более 260 тысяч человек.
Накануне министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что предстоящие выборы в Венгрии определят, удастся ли стране избежать втягивания в конфликт на Украине.
В Венгрии в 06:00 по будапештскому времени открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти.