Поддержка Киева или торговля с Москвой. Венгрия выбирает из двух премьеров

В Венгрии проходят парламентские выборы — онлайн-трансляция
Виктор Орбан и Петер Мадьяр
12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы. Главная борьба разворачивается между оппозиционной партией «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр, и партией ФИДЕС действующего премьера Виктора Орбана. В Брюсселе и Киеве ставят на Мадьяра, так как ожидается, что в случае победы он разблокирует предоставление Украине кредита ЕС в размере €90 млрд и принятие 20-го пакета санкций против России. Ранее против этих мер выступил Орбан после остановки Киевом транзита российской нефти в Венгрию. Мадьяр часто называл Россию «агрессором» и выступал за пересмотр отношений, которые Орбан выстроил с Москвой.

10:34

Украина откроет нефтепровод «Дружба» сразу после выборов в Венгрии, заявил Виктор Орбан.

10:20

Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр проголосовал на парламентских выборах.

10:13

Премьер Венгрии Виктор Орбан вместе с супругой Анико Леваи прибыл на избирательный участок и проголосовал на парламентских выборах.

9:58

На избирательном участке в 12-м районе Будапешта, куда придет голосовать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с супругой, обстановка спокойная, передает РИА Новости.

9:52

Победе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах может помешать «эффект усталости» избирателей, хотя он и защищал на протяжении многих лет национальные интересы страны, заявил бывший экс-премьер Украины Николай Азаров.

9:30

По данным Национального избирательного офиса Венгрии, на парламентских выборах в стране явка на 8:00 по местному времени (9:00 мск) составила 3,46%. Это почти вдвое больше, чем на аналогичном этапе предыдущих выборов в 2022 году (1,82%). На данный момент проголосовали уже более 260 тысяч человек.

9:25

Накануне министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что предстоящие выборы в Венгрии определят, удастся ли стране избежать втягивания в конфликт на Украине.

9:10

В Венгрии в 06:00 по будапештскому времени открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти.

 
Теперь вы знаете
Путин поздравил с Пасхой, переговоры США с Ирана провалились, а показания за воду теперь надо передавать иначе. Что нового к утру 12 апреля
