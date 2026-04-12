Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
 (обновлено  )
Политика

Партия Орбана обвинила оппозицию в желании купить голоса цыган

Telex: партия «Фидес» заявила о планах оппозиции купить голоса цыган
Denes Erdos/AP

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» обвинила оппозиционную партию «Тиса» в намерении подкупить избирателей из числа цыган (ромов). Об этом пишет Telex.

А именно в «Фидес» сообщили об обнаружении некой аудиозаписи, на которой помощник руководителя партии «Тиса» Штефан Атилла обсуждал распределение субсидий, замаскированных под пожертвования нуждающимся цыганам. В партии отметили, что подадут жалобу по поводу подкупа избирателей, который является преступлением против избирательной системы.

Парламентские выборы в Венгрии проходят 12 апреля. На них главными соперниками являются партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» и оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. СМИ сообщили, что явка на выборах в Венгрии бьет рекорды предыдущих лет.

В марте Орбан заявил о вмешательстве в выборы Украины, агенты которой помогают партии «Тиса». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский вмешивается в выборы для прихода оппозиции к власти.

Ранее Венгрию предупредили о новых провокациях Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!