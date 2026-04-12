Партия Орбана обвинила оппозицию в желании купить голоса цыган

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» обвинила оппозиционную партию «Тиса» в намерении подкупить избирателей из числа цыган (ромов). Об этом пишет Telex.

А именно в «Фидес» сообщили об обнаружении некой аудиозаписи, на которой помощник руководителя партии «Тиса» Штефан Атилла обсуждал распределение субсидий, замаскированных под пожертвования нуждающимся цыганам. В партии отметили, что подадут жалобу по поводу подкупа избирателей, который является преступлением против избирательной системы.

Парламентские выборы в Венгрии проходят 12 апреля. На них главными соперниками являются партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» и оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. СМИ сообщили, что явка на выборах в Венгрии бьет рекорды предыдущих лет.

В марте Орбан заявил о вмешательстве в выборы Украины, агенты которой помогают партии «Тиса». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский вмешивается в выборы для прихода оппозиции к власти.

Ранее Венгрию предупредили о новых провокациях Украины.