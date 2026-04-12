Российская пенсионерка проверила 4 млн рублей на подлинность, отдав их мошенникам

В Рязанской области пенсионерка отдала мошенникам более 4 млн рублей

В Рязанской области 63-летняя женщина отдала сбережения мошенникам «на проверку». Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает tkr-info.ru.

Все произошло в период с февраля по март. Горожанка передавала деньги курьерам телефонных аферистов под предлогом проверки наличных на подлинность — одного из посыльных поймали сотрудники правоохранительных органов.

Общая сумма нанесенного рязанке ущерба составила 4,2 млн рублей. Прокуратура уже подготовила иск о взыскании с пойманного злоумышленника этой суммы. Его рассмотрят в рамках уголовного дела.

