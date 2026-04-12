Великобритания направит тральщики для разминирования Ормузского пролива

Трамп: Великобритания поможет США минными тральщиками в Ормузском проливе
Великобритания и еще несколько стран направят минные тральщики для разминирования Ормузского пролива. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал президент США Дональд Трамп.

«Насколько я понимаю, Великобритания и еще несколько стран направляют минные тральщики», — сказал он.

До этого Трамп заявил, что американские ВМС начнут процесс блокады всех кораблей, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив. Американский лидер поручил ВМС пресекать суда в международных водах, которые нанесли ущерб Ирану, и уничтожать мины в проливе.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!