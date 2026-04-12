Андреева стала чемпионкой турнира WTA-500 в Линце

Первая ракетка России Мирра Андреева стала чемпионкой турнира категории WTA 500 в австрийском Линце.

Андреева одержала победу над Анастасией Потаповой, которая с 2025 года представляет Австрию. Матч продлился 1 час 57 минут и завершился со счетом 1:6, 6:4, 6:3.

По ходу игры Андреева выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Для Андреевой этот титул стал вторым в текущем сезоне и пятым за профессиональную карьеру. Призовой фонд соревнований в Линце превышал 1 миллион евро.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее вторая ракетка России не смогла защитить титул чемпионки турнира в Линце.