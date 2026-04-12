Булыкин назвал, какое место займет «Балтика» в РПЛ

Бывший нападающий сборной России, а также московских «Локомотива», «Динамо», немецкого «Байера» из Леверкузена, «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякса» из Нидерландов, бельгийского «Андерлехта» и других клубов Дмитрий Булыкин, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что калининградская «Балтика» не сможет выдержать темп в гонке за медали Российской премьер-лиги.

«У «Балтики», думаю, очень мало шансов. Она и так делает нереальное, держится вверху А так, конечно, тяжело им бодаться со «Спартаком», ЦСКА и «Локомотивом». Поэтому, конечно же, нас ждет борьба за третье место, но среди московских клубов. А «Балтика», думаю, опустится на шестое место и там и закончит, потому что тяжело до самого конца чемпионата биться против команд с хорошими футболистами и заменами».

«Балтика» накануне упустила победу в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:2). В данный момент команда Андрея Талалаева занимает четвертое место в турнирной таблице с 44 очками, опережая на два очка ЦСКА и на три «Спартак». «Локомотив», также набравший 44 балла, впереди по дополнительным показателям. При этом у «Локомотива» и «Спартака» есть по игре в запасе.

