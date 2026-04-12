В Дагестане на два месяца арестован инженер по делу о прорыве плотины

Суд поместил под стражу инженера Геджухского водохранилища, в должностные обязанности которого входили вопросы обеспечения безопасной эксплуатации объекта. Об этом сообщает ТАСС.
Советский суд Махачкалы избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 10 июня, говорится в публикации.
По версии следствия, компания, отвечавшая за эксплуатацию водохранилища, игнорировала неудовлетворительное состояние плотины и предоставляла недостоверные сведения о ее работоспособности. Все это привело к разрушению плотины, затоплению территорий, жертвам среди населения и крупному материальному ущербу.
10 апреля в Дагестане было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации плотины.
Из-за сильных дождей, прошедших 28 марта и в период с 4 по 5 апреля, Дагестан столкнулся с масштабным наводнением. Власти республики ввели режим ЧС в ряде крупных городов и районов, а позднее в регионе был объявлен режим ЧС федерального характера.
Разлив воды вызвал подтопление участка федеральной трассы в Дербентском районе. Прорыв дамбы на Геджухском водохранилище стал причиной эвакуации более 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. Согласно последним данным, в результате наводнения не выжили шесть человек, пострадали более 6,2 тыс. Были возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что собственник дамбы не устранил выявленные Ростехнадзором нарушения.