В Дагестане на два месяца арестован инженер по делу о прорыве плотины

Суд поместил под стражу инженера Геджухского водохранилища, в должностные обязанности которого входили вопросы обеспечения безопасной эксплуатации объекта. Об этом сообщает ТАСС.

Советский суд Махачкалы избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 10 июня, говорится в публикации.

По версии следствия, компания, отвечавшая за эксплуатацию водохранилища, игнорировала неудовлетворительное состояние плотины и предоставляла недостоверные сведения о ее работоспособности. Все это привело к разрушению плотины, затоплению территорий, жертвам среди населения и крупному материальному ущербу.

10 апреля в Дагестане было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации плотины.

Из-за сильных дождей, прошедших 28 марта и в период с 4 по 5 апреля, Дагестан столкнулся с масштабным наводнением. Власти республики ввели режим ЧС в ряде крупных городов и районов, а позднее в регионе был объявлен режим ЧС федерального характера.

Разлив воды вызвал подтопление участка федеральной трассы в Дербентском районе. Прорыв дамбы на Геджухском водохранилище стал причиной эвакуации более 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. Согласно последним данным, в результате наводнения не выжили шесть человек, пострадали более 6,2 тыс. Были возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что собственник дамбы не устранил выявленные Ростехнадзором нарушения.