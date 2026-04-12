Военные корабли США практически уничтожили при попытке пройти Ормузский пролив

PressTV: эсминцы ВМС США были в минутах от уничтожения при попытке пройти Ормуз

Два эсминца военно-морских сил США были «в минутах от уничтожения», когда попытались пройти Ормузский пролив в субботу, 11 апреля. Об этом сообщает PressTV.

В публикации отмечается, что корабли были в минутах от полного уничтожения после того, как на них были нацелены ракеты Исламской Республики и запущены беспилотные летательные аппараты. Эсминцам было дано 30 минут на то, чтобы развернуться, что они немедленно и сделали.

По информации PressTV, «пропагандистская операция» по проходу эсминцев ВМС США USS Michael Murphy (DDG 112) и USS Frank E. Peterson (DDG 121) обернулась провалом. В публикации подчеркивается, что попытка пройти через пролив была рискованным шагом, который легко мог обернуться катастрофой для американских военных.

До этого президент США Дональд Трамп в Truth Social написал, что американские ВМС начнут процесс блокады всех кораблей, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.