Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Путин обсудил с президентом Ирана Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Пезешкиан во время разговора дал свою оценку состоявшимся 11 апреля в Исламабаде ирано-американским переговорам.

В свою очередь, Путин выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.

Стороны также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление добрососедских отношений российско-иранских.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, французский лидер настаивал на важности полного соблюдения режима прекращения огня, в том числе в Ливане.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.