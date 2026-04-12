Олимпийская чемпионка отказалась считать Трампа другом России

Трехкратная олимпийская чемпионка Роднина не считает Трампа другом России
Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не видит в главе США Дональде Трампе друга для России. Ее слова передает Sport24.

«Кто его считал другом? Не может быть у нас в друзьях страна, которая считает нас... Вы что, не знаете, какая у США доктрина? У них Китай, а следующая страна — Россия. У нас с Америкой могут быть партнерские отношения, деловые и финансовые, но не дружественные», — заявила Роднина.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее в США болельщики устроили овации российскому хоккеисту.

 
