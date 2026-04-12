В Кремле рассказали, где училась глава евродипломатии

Песков: Каллас училась в плохой советской школе
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас училась в плохой советской школе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину, пишет РИА Новости.

Говоря об уровне компетенции нынешних европейских политиков, Песков сказал, что Каллас не смогла бы успешно защитить диплом в Московском государственном университете (МГУ).

Журналист уточнил, что Каллас училась в советской школе.

«В плохой советской школе. Тогда тоже были плохие школы», — отметил представитель Кремля.

В апреле Каллас обвинила Россию в агрессии против 19 стран за последние сто лет. В ответ на это помощник президента РФ Юрий Ушаков предложил главе евродипломатии прислушаться к его совету и начать употреблять алкоголь. В Кремле с иронией отреагировали на заявление главы евродипломатии, связав его с «новыми открытиями эстонских историков». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что коллегам Каллас «нравится наслаждаться» ее позором. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист заявил о слабоумии Каллас после ее слов о Ближнем Востоке и Украине.

 
