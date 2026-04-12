У берегов Йемена неизвестные с оружием пытались захватить судно

Парусное судно столкнулось с попыткой захвата в 54 морских милях к юго-западу от портового города Ходейда в Йемене. Об этом сообщает пресс-служба Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данным ведомства, шлюпка с приблизительно 12 людьми на борту, из которых 4-5 были вооружены, приблизилась к парусному судну. Неизвестные потребовали, чтобы судно остановилось. После отказа капитана они попытались пришвартовать шлюпку к парусному судну, чтобы подняться на его борт. Однако капитан применил сигнальную ракету, после чего злоумышленники отплыли в юго-восточном направлении.

В июле прошлого года в Красном море греческий сухогруз Eternity C подвергся нападению со стороны движения «Ансар Аллах» и впоследствии затонул. Экипаж судна, в том числе российский гражданин электромеханик Галактионов, был эвакуирован на берег. Получивший ранения россиянин был госпитализирован на севере Йемена.

Ранее эксперт назвал угрозы Йемена перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив попыткой напомнить о себе.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!