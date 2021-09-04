Бизнесмена, подозреваемого в похищении и изнасиловании нижегородки, арестовали

Суд в Нижнем Новгороде отправил в СИЗО 39-летнего бизнесмена Сергея С., подозреваемого в насильственных действиях в отношении 23-летней Елизаветы Бабиковой. Об этом сообщает издание LIfe со ссылкой на источник.

По предварительным данным, мужчина будет оставаться под арестом два месяца.

Елизавета находилась в подвале гаража мужчины около девяти дней, пока ее не нашли и не освободили полицейские.

Затем, когда Елизавета была спасена, сам Сергей пропал. Про его поиски объявила супруга.

Следственные органы совместно с полицией смогли его задержать утром 4 сентября. При этом давать показания подозреваемый отказался.

24 августа мужчина предложил девушке сходить в ресторан. Он забрал ее около дома, однако вместо заведения отвез в гараж с отапливаемым подвалом и запер там. В помещении были кровать, телевизор, ванная и туалет, кухня с плитой и холодильник.