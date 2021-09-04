Талибы* заявили, что работа и образование будут доступны женщинам в хиджабе

Представитель движения «Талибан (организация запрещена в России)» Сухейль Шахин заявил, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе, и отметил, что США не должны пытаться изменить культуру страны. Об этом он сообщил в эфире Fox News.

Шахин отметил, что «права женщин будут соблюдаться и у них не возникнет проблем с получением образования или возможностью работать».

При этом Афганистан и США не должны пытаться влиять на культуру друг друга. Представитель талибов подчеркнул, что «слова Штатов о том, что «женщины без хиджаба должны иметь доступ к образованию — это попытка изменить культуру».

Шахин добавил, что в их культуре женщины могут получить образование и работу нося хиджаб.

Ранее афганские женщины провели митинг в Кабуле, на котором потребовали соблюдения их прав и равенства с мужчинами.

Женщины несли в руках плакаты с лозунгами «Права женщин и мужчин равны», «Образование, работа, свобода — путь к процветанию». Также активистки призвали движение «Талибан» утвердить право женщин на участие в политической жизни страны в новой конституции Афганистана.