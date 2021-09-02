Мигрантов для работы на стройках России начнут привозить на чартерных поездах

Минстрой России планирует обсудить с властями Республики Узбекистан ввоз на чартерных поездах мигрантов для работы на российских стройках, сообщил ТАСС замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Он пояснил, что соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует в правительстве социальные программы.

«У нас будет поездка на следующей неделе на территорию Узбекистана, мы в пилотном режиме планируем организовать отбор, вакцинацию и все, что связано с трудовыми мигрантами в Узбекистане, что нам даст возможность безопасно, транзитом через территорию Казахстана, ввезти централизованно трудовых мигрантов на поездах», — сказал Стасишин.

Отработать идею в пилотном режиме планируется до конца года.

Инициативу уже ранее озвучивали в Минсельхозе, чтобы решить вопрос нехватки трудовых мигрантов для сбора урожая. Отмечалось, что ведомство совместно с РЖД могут организовать чартерные поезда для ввоза сезонных рабочих. Пока доставить их можно только самолетами, однако для участников отрасли это дорого.

В марте 2020 года Россия запретила въезд иностранной рабочей силы из-за пандемии коронавируса. В марте текущего года власти разрешили завозить рабочих компаниям со штатом более 250 человек и выручкой свыше 2,5 млрд руб. Ягодный союз тогда сообщал российскому министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, что критерии не подходят для большинства участников отрасли. В мае ограничения по выручке и числу сотрудников были отменены для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана.