Мишустин на марафоне «Знание» заявил о возможности новой промышленной революции

Премьер России Михаил Мишустин не исключил, что в ближайшие 10-20 лет произойдет пятая промышленная революция. Об этом он заявил в ходе марафона «Новое Знание», сообщает РИА «Новости».

«Это новые формы общения. Кто-то это называет трансформацией, другие четвертой промышленной революцией. Конечно, необходимо понимать ее природу <...> Мы стоим на пороге четвертой промышленной революции», — пояснил премьер.

Мишустин также коснулся темы искусственного интеллекта, который, по его словам, постепенно вытесняет людей в профессиях, связанных с монотонным и однообразным трудом. Кроме того, он отметил, что развитие ИИ и больших данных привело к тому, что подобные технологии могут выполнять операции, требующие умственную деятельность.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов рассказал об опасностях, которые таит в себе искусственный интеллект. По его мнению, технологии ИИ ввиду всеобщей цифровизации становятся инструментом геополитического влияния и провоцируют военно-политическое противоборство.

Храмов также заявлял, что сейчас в научной среде активно обсуждается сценарий, при котором может возникнуть конфликт между человечеством и сообществом машин. В связи с этим он сделал вывод, что «область искусственного интеллекта неизбежно превращается в сферу не только научно-технической конкуренции, но и военно-политического противоборства».