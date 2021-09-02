Советник президента России назвал приоритетом сохранение мерзлоты

Советник президента по экологии Сергей Иванов назвал приоритеты России в экологической политике. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, приоритеты российской экологической политики — сокращение уровня парниковых газов и сохранение многолетней мерзлоты, так как более половины страны расположено в вечной мерзлоте.

Иванов уточнил, что таяние вечной мерзлоты может привести к очень серьезным материальным проблемам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в РФ глобальное потепление происходит быстрее, чем в других регионах мира. Глава государства напомнил, что 70% территории страны находится в северных широтах, в том числе в вечной мерзлоте. Также он отметил, что Россия должна быть готова к последствиям таяния вечной мерзлоты.