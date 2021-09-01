Пожар в садовом товариществе под Екатеринбургом потушен

Открытое горение в садовом товариществе «Энергостроитель» под Екатеринбургом, где утром горели постройки на площади 1 тыс. кв метров, ликвидировано, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 07:05 (05:05 мск) открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

Пожар начался утром, загорелись десять садовых построек в пригороде Екатеринбурга. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. По предварительным данным, огнем уничтожено пять строений. В ликвидации пожара задействовали 10 единиц пожарно-спасательной техники и 31 человек личного состава, уточнили в МЧС.

По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало.

Накануне крупный пожар произошел в одном из прибрежных кафе в Сочи. Отмечается, что площадь пожара достигла 400 квадратных метров. Для тушения пожара задействовали 33 пожарных и 10 единиц техники. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.