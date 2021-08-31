Проценко предупредил о скорой вспышке коронавируса в России

Главный врач городской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ожидает очередную вспышку коронавируса осенью. Об этом он сообщил URA.RU.

«Меня напрягает конец сентября — начало октября. Столкнется сразу три момента — грипп, ковид и возвращение людей из отпусков», — сказал он.

По его мнению, людям придется научиться жить с COVID-19. Если ближайшей осенью они поведут себя недостаточно ответственно, это приведет к тяжелым течениям заболевания и разворачиванию дополнительных коек, считает Проценко.

Ранее Проценко заявил, что смертность среди невакцинированных пациентов, которые заразились коронавирусной инфекцией, в четыре раза выше, чем у тех, кто привился.

Также президент России Владимир Путин подчеркнул, что не нужно навязывать необходимость вакцинации против коронавирусной инфекции россиянам. По словам главы государства, надо добиться того, чтобы граждане осознали правильность выбора самостоятельно.