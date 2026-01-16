Украинский БПЛА врезался в жилую многоэтажку в Рязани

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Рязань. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что один из дронов врезался в жилое многоэтажное здание.

«По словам очевидцев, перед взрывом был слышен характерный звук мотора. Обломки разлетелись по двору. Жителей эвакуируют», — говорится в публикации.

На данный момент информации о пострадавших в результате произошедшего нет, на месте работают специалисты экстренных служб.

Накануне в министерстве обороны России заявили, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты 265 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Белоусов оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.