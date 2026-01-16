Американский инвестфонд захотел вернуть многомиллиардные долги царской России

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал иск к России на $225,8 млрд

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России на $225,8 млрд. Документ опубликован на портале CourtListener.

Согласно иску, компания хочет взыскать некие долги по облигациям времен царской России. Ответчиками в документе указаны РФ, Минфин, Центральный банк и Фонд национального благосостояния. При этом инвестфонд считает, что средства можно взыскать из замороженных российских активов.

«Хотя Российская Федерация погасила практически все суверенные долги СССР, Российская Федерация не смогла и продолжает не погашать суверенные облигации, выпущенные Императорским российским правительством гражданам США», — говорится в документе.

В юридической фирме Marks & Sokolov заявили, что их организация будет представлять интересы России в суде. Дело рассматривает Окружной суд США по округу Колумбия.

Ранее долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года.