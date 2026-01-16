Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Американский инвестфонд захотел вернуть многомиллиардные долги царской России

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал иск к России на $225,8 млрд
Lebedko Inna/Shutterstock/FOTODOM

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России на $225,8 млрд. Документ опубликован на портале CourtListener.

Согласно иску, компания хочет взыскать некие долги по облигациям времен царской России. Ответчиками в документе указаны РФ, Минфин, Центральный банк и Фонд национального благосостояния. При этом инвестфонд считает, что средства можно взыскать из замороженных российских активов.

«Хотя Российская Федерация погасила практически все суверенные долги СССР, Российская Федерация не смогла и продолжает не погашать суверенные облигации, выпущенные Императорским российским правительством гражданам США», — говорится в документе.

В юридической фирме Marks & Sokolov заявили, что их организация будет представлять интересы России в суде. Дело рассматривает Окружной суд США по округу Колумбия.

Ранее долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года.
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+