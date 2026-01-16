В Госдуме предложили ввести единый размер ручной клади в самолете

Депутат Школкина: размер ручной клади должен быть единым для всех авиакомпаний

Размер ручной клади должен быть одинаковым для всех авиакомпаний. Об этом сообщила ТАСС первый зампред комитета Государственной думы по экономической политике Надежда Школкина.

«С Минтрансом обсудили вопрос калибраторов ручной клади, параметры которых порой устанавливают сами авиаперевозчики. Считаю такой подход не совсем правильным и справедливым. На мой взгляд, должен быть установлен унифицированный размер (разрешенной — прим. ред.) ручной клади для всех пассажиров, независимо от авиакомпании», — сказала депутат.

По словам Школкиной, разрешенный размер ручной клади для удобства пассажиров «не должен зависеть от каких-либо факторов, в том числе от модели самолета».

«Пассажир не обязан уточнять, каким именно самолетом он летит, тем более что нередки замены борта», — отметила депутат.

До этого Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Так, согласно нововведению, пассажирам разрешено брать пауэрбанки исключительно в ручную кладь, тогда как перевозка устройств в багаже запрещена.

Ранее на борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван, загорелась ручная кладь.