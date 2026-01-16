Россиян предостерегли от попыток согреться глинтвейном и другим алкоголем зимой

В холодное время года многие пытаются согреться с помощью алкоголя, однако такая привычка может быть опасной для здоровья. Почему глинтвейн и другие спиртные напитки на морозе создают лишь иллюзию тепла и чем это может обернуться, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Елена Морошкина.

Как пояснила врач, ощущение тепла возникает из-за того, что алкоголь расширяет сосуды кожи. Именно поэтому после пары глотков краснеет лицо, появляется ощущение жара, хочется расстегнуть куртку и пофилософствовать о жизни.

«И вот тут кроется главный подвох. Это не согревание, а ускоренная потеря собственного тепла. Ведь тело просто начинает активнее отдавать тепло во внешнюю среду. Зимой. На морозе. Добровольно. Иллюзия комфорта — да. Реальное согревание — нет», — отметила врач.

По словам Морошкиной, алкоголь также влияет на работу мозга. У человека есть встроенный термостат — гипоталамус. Он реагирует на холод жестко и без сантиментов: сужает сосуды, вызывает дрожь, заставляет искать укрытие.

«Алкоголь этот термостат слегка «подкручивает», приглушает тревожные сигналы и снижает чувствительность к холоду. В результате человек стоит посреди зимы, медленно остывает, но уверен, что у него все под контролем. Именно поэтому большое количество случаев переохлаждения происходят в состоянии алкогольного опьянения», — предупредила врач.

Еще один риск связан с тем, что алкоголь ухудшает координацию и усиливает сонливость. На морозе это легко превращается в опасный сценарий: человек теряет устойчивость, садится «на минутку», закрывает глаза, и организм незаметно уходит в гипотермию.

«Аргумент «глинтвейн же горячий» работает недолго. Да, он горячий примерно 15 минут. А затем наступает период расширенных сосудов и ускоренной теплоотдачи. Это похоже на попытку греть дом, одновременно распахнув все окна — вроде бы уютно, но совершенно неэффективно», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Особенно опасны, по ее словам, такие эксперименты для людей с повышенным давлением, проблемами с сердцем, сосудистыми заболеваниями и склонностью к обморокам. Алкоголь на холоде может спровоцировать скачки давления, аритмии и другие «сюрпризы», за которые потом приходится расплачиваться уже в отделении неотложной помощи.

«Действительно работающие способы согреться гораздо прозаичнее: многослойная теплая одежда, шапка, перчатки, сухие носки, движение, горячие безалкогольные напитки и теплое помещение», — отметила врач.

