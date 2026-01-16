Размер шрифта
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана

The Economist: преемником Эрдогана может стать его сын, зять или глава МИД Фидан
Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может стать сын Билал, зять Сельчук Байрактар, глава турецкого МИД Хакан Фидан или бывший министр иностранных дел республики Сулейман Сойлу. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что больше всего шансов стать преемником турецкого лидера у Фидана. По их словам, глава МИД Турции до работы в ведомстве более 10 лет возглавлял разведслужбу республики. При этом меньше всего шансов у 44-летнего Билала, добавили эксперты.

В правящей Партии справедливости и развития отказались обсуждать замену действующего президента. Во фракции заявили, что «плана Б нет».

The Economist напомнило, что Эрдогану 71 год. По законам Турции, он не сможет участвовать в следующих выборах президента, запланированных на 2028 год. Однако действующий президент может пойти на изменение конституции или досрочные выборы. Если этого не произойдет, то турецкий лидер, как ожидается, выдвинет своего преемника, который пойдет на выборы от правящей партии, следует из материала.

8 января газета Hürriyet сообщила, что правительство Турции намерено добиться заметного экономического подъема в стране к 2027 году, чтобы выйти на возможные досрочные президентские выборы. По информации издания, в этом году проведение выборов не планируется, но остается высокой вероятность их организации в конце следующего года.

Ранее в Турции задержали главного конкурента Эрдогана на выборах президента.

