В Германии продлили арест подозреваемому в подрыве «Северных потоков» украинцу

Федеральный верховный суд Германии в Карлсруэ оставил под стражей гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По данным издания, генпрокуратура ФРГ обвиняет украинца в «антиконституционном саботаже, организации взрыва и разрушении конструкции». При задержании в Италии обвиняемый отрицал свою вину, однако позже его адвокаты запросили мужчине функциональный иммунитет.

Журналисты отметили, что немецкая сторона отклонила аргументы защиты и отказала в иммунитете. В суде подчеркнули, что трубопроводы не являлись законной военной целью, а служили гражданским целям.

«Акт затронул суверенитет Федеративной Республики Германия, поскольку газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» заканчивались в Германии и предназначались для снабжения страны газом», — говорится в сообщении суда.

В октябре прошлого года Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии Сергея Кузнецова. По словам адвоката Николы Канестрини, защита хочет обратиться в Кассационный суд для обжалования этого решения.

Кузнецов был задержан в августе в Италии. Его подозревают в причастности к подрывам «Северных потоков». Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Северных потоков». Подробнее ― в материале «Газеты.Ru».

Ранее Верховный суд ФРГ сообщил, что теракт на «Северных потоках» совершил офицер ВСУ.