Стали известны предварительные итоги вскрытия тела Баумгертнера

Philenews: образцы для ДНК-тестов Баумгертнера отправили на подтверждение

Останки мужчины, обнаруженные на территории британской военной базы на Кипре, по предварительным данным следствия, принадлежат бывшему главе «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру. Об этом сообщает Philenews.

В публикации отмечается, что вскрытие произвели днем в четверг, его провел иностранный судебно-медицинский эксперт, сотрудничающий с британскими базами.

По данным издания, были взяты образцы для научных, токсикологических и гистопатологических исследований, а также образцы для ДНК-тестов.

«Хотя формальный процесс опознания все еще продолжается, следственные версии все чаще предполагают, что это умерший Владислав Баумгертнер», — говорится в публикации.

Первоначальная оценка полиции на месте происшествия показала, что тело находилось в запущенной стадии разложения, что значительно усложнило процесс идентификации и потребовало привлечения специализированных судебно-медицинских подразделений.

Баумгертнер пропал на Кипре в начале года. В последний раз предпринимателя видели 7 января, он выходил из своего дома в городе Лимассол.

По информации местных СМИ, к поискам бизнесмена были привлечены подразделения гражданской обороны, вертолет и беспилотники. Уточняется, что последний сигнал мобильного телефона пропавшего был зафиксирован в районе деревни Писсури. Место было оцеплено.

14 января кипрские власти обнаружили тело в районе поисков Баумгертнера. Его нашли в труднодоступном и изрезанном участке побережья, где поисковые группы сосредоточили усилия.

Ранее стало известно об иностранном гражданстве пропавшего на Кипре российского бизнесмена.