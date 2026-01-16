Размер шрифта
В Госдуме оценили пересъемки советских фильмов

Депутат Певцов: пересъемки советских франшиз — творческая импотенция
Владимир Федоренко/РИА Новости

Возвращение к советским произведениям в современном кинопрокате является признаком «творческой импотенции» и циничной попыткой заработать на проверенных франшизах. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

Таким образом он прокомментировал новые экранизации советских фильмов и мультфильмов.

По его мнению, в данной ситуации речь идет не о дефиците талантливых режиссеров и сценаристов, а в желании заработать на известных франшизах.

«Но у них проблема и получить деньги, и пробиться, и в конечном итоге получить прокат», — добавил Певцов.

До этого сообщалось, что кассовые сборы фильма «Буратино» в российском прокате превысили отметку в 2 млрд рублей. Новая экранизация сказочной повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» вышла на экраны ровно через 50 лет после премьеры советского телевизионного фильма «Приключения Буратино».

Ранее популярные киноблогер BadComedian назвал секрет успеха «Чебурашки 2».

