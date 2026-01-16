Постпред России при ООН рассказал об обстановке в Иране

В настоящее время обстановка в Иране постепенно нормализуется. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.

«Насколько мы можем судить, протестная динамика пошла на спад, и обстановка постепенно нормализуется. Правительством Ирана приняты необходимые меры по стабилизации положения дел в экономике, налажен конструктивный диалог с обществом в целях разрешения возникающих проблем», — сказал дипломат.

28 декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые протесты из-за экономического кризиса. Акции начались в Тегеране, но вскоре распространились и на другие города. В ответ власти усилили меры безопасности: для разгона протестующих использовались слезоточивый газ и пневматическое оружие, также в стране отключили интернет.

Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль. При этом президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в переходе «красной линии» при подавлении протестов и заявил, что Вашингтон всерьез рассматривает возможность ответных мер, в том числе с применением силы.

Ранее в Китае выразили надежду, что в Иран вернется стабильность.