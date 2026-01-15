Размер шрифта
В Белом доме анонсировали встречи США и Дании по Гренландии каждые две-три недели

Левитт: переговоры США и Дании о приобретении Гренландии продолжатся
Nathan Howard/Reuters

Технические переговоры между США и Данией по вопросу приобретения Гренландии продолжатся и будут проходить каждые две-три недели. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга.

«Стороны договорились создать рабочую группу из людей, которые продолжат вести технические переговоры по вопросу приобретения Гренландии. Насколько мне известно, эти переговоры будут проходить каждые две-три недели», — сказала она.

При этом Левитт напомнила, что американский президент Дональд Трамп четко обозначил свои приоритеты. Он хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели Гренландию. Это, по его мнению, в интересах национальной безопасности страны.

Накануне в Белом доме состоялась встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с министрами иностранных дел Дании и Гренландии Ларсом Лёкке Расмуссеном и Вивиан Мотцфельдт.

Рассмуссен после встречи заявил, что им не удалось изменить мнение американских властей.

Гренландия является частью Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако Дональд Трамп неоднократно говорил, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января глава Белого дома заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В минобороны Дании сообщили об обязанности военных открыть ответный огонь в случае нападения американских войск. Однако в ведомстве не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее Медведев выразил мнение, что Европа «сдаст» Гренландию США.

