Глава управы Белгорода погиб в зоне СВО

Глава управы Белгорода Везенцев погиб при исполнении боевых задач в зоне СВО
Evgeniy Maloletka/AP

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о гибели в зоне специальной военной операции главы одной из городских управ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Речь идет о главе управы №10 департамента по развитию городских территорий Алексее Везенцеве. По словам градоначальника, полгода назад тот подписал контракт с Минобороны и отправился на передовую.

«Он ушел на передовую так же, как и работал — без лишних слов, по зову долга», — отметил Демидов.

Мэр добавил, что Везенцев возглавлял управу с 2021 года и самоотверженно работал на благо города, особенно в тяжелые дни 2024 года, помогая восстанавливать Белгород после ударов ВСУ. Демидов выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

30 декабря стало известно, что в зоне СВО погиб пресс-офицер Московского военного округа майор Дмитрий Шутов, выполнявший боевые задачи на Купянском направлении.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал добиваться поставленных целей на Украине. 

