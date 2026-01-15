Взрыв и пожар: почти два десятка курсантов пострадали в центре МВД в Сыктывкаре

18 человек пострадали при взрыве в здании учебного центра МВД в Сыктывкаре

Число пострадавших при взрыве светошумовой гранаты во время занятий в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре возросло до 18. Четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро — в тяжелом, сообщил помощник министра здравоохранения РФ. Ранее власти региона сообщили о пожаре, позднее уточнив причину ЧП. С крыши здания были эвакуированы около 200 человек. СК возбудил уголовное дело о халатности.

Количество пострадавших при взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре возросло до 18, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Состояние четверых — крайне тяжелое, еще пятеро — в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в региональном минздраве также сообщили, что четверо пострадавших «в очень тяжелом состоянии» находятся в городской больнице Эжвинского района.

Оказание медпомощи пострадавшим проинспектировала министр здравоохранения региона Ирина Кондратьева.

По ее словам, к оказанию помощи привлекли главных внештатных медицинских специалистов республики. За пациентами круглосуточно наблюдают, по тяжелым случаям проводятся телемедицинские консультации с федеральными медцентрами.

Что произошло в Сыктывкаре?

Первоначально в МВД по республике Коми сообщили, что в здании произошел пожар, в заявлении ведомства в Telegram-канале не упоминалось о взрыве.

«Во время проведения учебных занятий с личным составом в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре произошло возгорание крыши, которое принятыми мерами было локализовано», — говорилось в сообщении.

Telegram-канал SHOT отмечал, что в здании шли строительные работы.

Однако позднее глава регионального минздрава Ирина Кондратьева сообщила, что причиной ЧП стал взрыв светошумовой гранаты во время занятий. В здании вспыхнул пожар, загорелась крыша. Из здания были эвакуированы около 200 человек. На место выехали 56 спасателей, привлечены 16 единиц техники.

На месте происшествия работали десять бригад скорой помощи, включая две реанимационные. В полиции рассказали, что пострадавшие при взрыве являются слушателями этого учебного заведения.

Telegram-канал «Коми — это Ж» опубликовал видео с места происшествия, на которых были видны клубы дыма, выходящие из здания.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в Республиканскую клиническую больницу Коми и Эжвинскую городскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Один из пострадавших от госпитализации отказался, ему оказали помощь на месте происшествия.

Следственный комитет РФ по республике Коми возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

«На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего», — отмечается в заявлении СК РФ.