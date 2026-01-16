Размер шрифта
Губернатор Херсонской области назвал Тимошенко примером украинским политикам

Сальдо: Тимошенко станет примером украинским политикам «вести себя как скажут»
РИА «Новости»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после обысков станет примером для украинских политиков, чтобы они «вели себя так, как скажут». Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Это было показательное указание на то, что нужно себя вести так, как скажут старшие. А если старшие не дали добро на какие-то там оппозиционные проявления, то любого из политиков на Украине могут взять на крючок по любому поводу», — сказал глава региона.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат или лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

15 января зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Тимошенко оказалась ненужной американцам, поэтому было решено «зарыть ее карту», используя коррупционный скандал. Политик обратил внимание, что партия «Батькивщина» в последние годы ослабла на фоне «передового отряда нациков» из «Слуги народа».

Ранее на Украине раскрыли, кто «слил» Тимошенко.

