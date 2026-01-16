Размер шрифта
Общество

Эксперт рассказал, можно ли использовать слово «гойда» в сочинениях ЕГЭ

Филолог Григорьев: слово «гойда» можно использовать в сочинениях ЕГЭ
В сочинениях ЕГЭ можно использовать слово «гойда» в определенном контексте. Об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности заведующего кафедрой общего языкознания им. И.Г. Добродомова Института филологии Московского педагогического государственного университета, профессор, доктор филологических наук Андрей Григорьев.

Эксперт отметил, что «гойда» отмечена в толковых словарях русского языка в варианте «гайда», однако оно имеет помету «разговорное» и «просторечное». В связи с этим филолог отметил, что использование этого слова будет неуместным в сочинениях-описаниях, -рассуждениях и -повествованиях.

«Оно может быть, например, использовано, если учащийся рассуждает о популярности в сети «Интернет» такого явления, как мемы, которые в молодежной среде активно вытесняют традиционные фразеологизмы», — сказал Григорьев.

Боевой клич опричников «гойда» зафиксирован в исторических источниках и литературных произведениях. Во времена царствования Ивана Грозного подобное восклицание означало призыв к действию и использовалось в бою. В современной России воинственное междометие получило второе рождение и превратилось в интернет-мем. Почему это произошло — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что российские школьники могут использовать слово «лабубу» в сочинениях ЕГЭ.

