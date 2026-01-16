Россиянам посоветовали упражнения, которые помогут прийти в форму после праздников

Тренер Волкова: после праздников нужны упражнения с акцентом на ноги, пресс и спину

После длительных январских выходных возвращение привычного ритма жизни требует корректировки ежедневных привычек и уделения внимания физической активности. Наталья Волкова, координатор, топ-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United), рассказала «Газете.Ru» об упражнениях, которые помогут вернуть форму после зимних каникул.

Для эффективной работы важно составлять тренировку из упражнений, которые задействуют сразу несколько мышечных групп и ускоряют обмен веществ. Необходимы упражнения с акцентом на мышцы ног, пресса и спины.

Берпи. Это упражнение, состоящее из приседа, прыжка и отжимания. Оно задействует сразу несколько групп мышц и развивает выносливость, силу и координацию, а также помогает эффективно сжигать калории.

2. Приседания с собственным весом. Во время выполнения задействуются мышцы ног и ягодиц, увеличивается сила и выносливость. Также можно делать более сложную вариацию, добавляя прыжки.

3. «Скалолаз». Кардиоупражнение, включающее в себя элементы планки, которое эффективно сжигает жир и укрепляет мышцы кора.

4. Махи ногами вперед и в стороны. Махи не только улучшают гибкость, но и развивают мышцы бедер и ягодиц.

5. «Русский твист». Подразумевает под собой скручивания корпуса в положении сидя. Данное упражнение включает в работу косые мышцы пресса.

«Комплекс из этих упражнений поможет постепенно вернуть телу тонус после новогодних праздников. Добавлю, что при этом важно питаться сбалансированно, пить большое количество воды и давать организму время на отдых и восстановление», — сказала тренер.

