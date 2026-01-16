Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В Запорожской области почти 150 тысяч человек остались без света

Минэнерго: в Запорожской области без света остаются 144 510 потребителей
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

В Запорожской области без света остались 144 510 потребителей. Об этом сообщило министерство энергетики региона в Telegram-канале.

«На территории Запорожской области зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Без электроснабжения остаются 144 510 потребителей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что причины произошедшего устанавливаются. По данным министерства, энергетические службы уже приступили к восстановлению энергоснабжения жителей Запорожской области.

14 января губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали регион, в результате чего без электроснабжения остались 3029 абонентов в городе Пологи и селе Воскресенка Пологовского муниципального округа. По его словам, восстановительные работы возобновятся после стабилизации обстановки.

11 января Балицкий сообщил, что в Запорожской области из-за неблагоприятных погодных условий и обледенения линий электропередач около 47 тыс. потребителей остались без электроснабжения.

Ранее в ДНР некоторые населенные пункты остались без света и тепла из-за ударов ВСУ по ТЭС.
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+