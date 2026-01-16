В Запорожской области почти 150 тысяч человек остались без света

Минэнерго: в Запорожской области без света остаются 144 510 потребителей

В Запорожской области без света остались 144 510 потребителей. Об этом сообщило министерство энергетики региона в Telegram-канале.

«На территории Запорожской области зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Без электроснабжения остаются 144 510 потребителей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что причины произошедшего устанавливаются. По данным министерства, энергетические службы уже приступили к восстановлению энергоснабжения жителей Запорожской области.

14 января губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали регион, в результате чего без электроснабжения остались 3029 абонентов в городе Пологи и селе Воскресенка Пологовского муниципального округа. По его словам, восстановительные работы возобновятся после стабилизации обстановки.

11 января Балицкий сообщил, что в Запорожской области из-за неблагоприятных погодных условий и обледенения линий электропередач около 47 тыс. потребителей остались без электроснабжения.

Ранее в ДНР некоторые населенные пункты остались без света и тепла из-за ударов ВСУ по ТЭС.