Два теракта – один организатор: атаки на Прилепина и Татарского оплатил агент СБУ

Убийство Татарского и покушение на Прилепина организовал один и тот же агент СБУ

Верховный суд РФ в решении по делу Александра Пермякова, осужденного за покушение на писателя Захара Прилепина, подтвердил, что организатором этого преступления, а также убийства военкора Владлена Татарского является один и тот же сотрудник СБУ. Согласно материалам дела, деньги исполнителям обоих терактов переводило одно лицо. Данные были получены благодаря сотрудничеству Пермякова со следствием. Ранее Дарья Трепова была приговорена к 27 годам колонии за теракт, в результате которого погиб Татарский, а Пермяков получил пожизненный срок.

Убийство военкора Владлена Татарского и покушение на писателя Захара Прилепина организовал один и тот же сотрудник СБУ . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Верховного суда РФ по жалобе на приговор Александру Пермякову, участвовавшему в подрыве автомобиля Прилепина.

«В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступлений, в отношении него было возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство. Благодаря сотрудничеству Пермякова со следствием удалось установить, что денежные средства ему переводило то же лицо, которое переводило деньги Треповой, которая была ранее осуждена за совершение террористического акта», — цитирует документ ТАСС.

То, что организатором этого преступления является агент СБУ ранее стало известно из материалов дела Дарьи Треповой, осужденной за убийство Татарского.

Покушение на Захара Прилепина

В июле 2022 года сотрудники СБУ за вознаграждение эквивалентное 145 тыс. рублей завербовали гражданина Украины Александра Пермякова для подготовки теракта против Захара Прилепина. По версии следствия, Пермяков прошел специальную подготовку: его обучали стрельбе, сборке взрывных устройств и ведению наружного наблюдения. Кроме того, ему передали средства связи, оружие, взрывчатку и поддельный паспорт на имя гражданина Казахстана.

После того как в разных регионах России была проведена слежка за Прилепиным, Пермяков в апреле 2023 года изготовил два самодельных взрывных устройства в районе поселка Пионерский Нижегородской области. Для этого он использовал противотанковые мины, электродетонаторы и металлические гайки. Бомбы были заложены под дорожное полотно рядом с домом писателя.

Утром 6 мая 2023 года, когда по этому участку дороги проезжал автомобиль Audi Q7 с Прилепиным и его соратником Александром Шубиным, устройства были приведены в действие.

Шубин погиб на месте, сам Прилепин получил тяжелые ранения. Пермякова задержали в день взрыва; на допросе он признал, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Суд приговорил Пермякова к пожизненному лишению свободы . После этого он несколько раз пытался обжаловать приговор, однако Верховный суд оставил решение без изменений.

Защита Пермякова утверждала, что приговор ему должен быть изменен, так как согласно примечаниям к ст. 205.3 УК РФ, уголовная ответственность снимается с лица, добровольно сообщившего об обучении в целях терроризма.

Агент СБУ в деле Треповой

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что по данным адвокатов Пермякова, благодаря показаниям Пермякова была раскрыта личность сотрудника СБУ Сергея Журавкина, который являлся организатором покушения на Прилепина и финансировал Дарью Трепову.

В 2023 году девушка принесла статуэтку, содержащую взрывное устройство, в кафе «Патриот-бар» в Санкт-Петербурге на мероприятие с участием Владлена Татарского. В результате взрыва сам Татарский погиб, еще свыше 40 человек получили ранения.

В материалах дела в качестве куратора атаки фигурировал гражданин Украины Юрий Денисов, которого связывают с СБУ. Как установило следствие, на подготовку теракта Треповой перевели криптовалюту на сумму, эквивалентную около 200 тыс. рублей, — отправителем значился пользователь с ником Гештальт. СМИ допускали, что под этим псевдонимом мог скрываться тот же Денисов.

О возможной взаимосвязи этого преступления с другими терактами сторона обвинения упоминала и в ходе процесса по делу Александра Пермякова, однако каких-либо подробностей тогда озвучено не было.

В январе 2024 года 1-й Западный окружной военноеный суд в Санкт-Петербурге приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. рублей за организацию теракта.

Приговор Треповой стал самым строгим из когда-либо вынесенных женщинам в России.