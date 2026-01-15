Два теракта – один организатор: атаки на Прилепина и Татарского оплатил агент СБУ

Убийство военкора Владлена Татарского и покушение на писателя Захара Прилепина организовал один и тот же сотрудник СБУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Верховного суда РФ по жалобе на приговор Александру Пермякову, участвовавшему в подрыве автомобиля Прилепина.
«В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступлений, в отношении него было возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство. Благодаря сотрудничеству Пермякова со следствием удалось установить, что денежные средства ему переводило то же лицо, которое переводило деньги Треповой, которая была ранее осуждена за совершение террористического акта», — цитирует документ ТАСС.
То, что организатором этого преступления является агент СБУ ранее стало известно из материалов дела Дарьи Треповой, осужденной за убийство Татарского.
Покушение на Захара Прилепина
В июле 2022 года сотрудники СБУ за вознаграждение эквивалентное 145 тыс. рублей завербовали гражданина Украины Александра Пермякова для подготовки теракта против Захара Прилепина. По версии следствия, Пермяков прошел специальную подготовку: его обучали стрельбе, сборке взрывных устройств и ведению наружного наблюдения. Кроме того, ему передали средства связи, оружие, взрывчатку и поддельный паспорт на имя гражданина Казахстана.
После того как в разных регионах России была проведена слежка за Прилепиным, Пермяков в апреле 2023 года изготовил два самодельных взрывных устройства в районе поселка Пионерский Нижегородской области. Для этого он использовал противотанковые мины, электродетонаторы и металлические гайки. Бомбы были заложены под дорожное полотно рядом с домом писателя.
Утром 6 мая 2023 года, когда по этому участку дороги проезжал автомобиль Audi Q7 с Прилепиным и его соратником Александром Шубиным, устройства были приведены в действие.
Шубин погиб на месте, сам Прилепин получил тяжелые ранения. Пермякова задержали в день взрыва; на допросе он признал, что действовал по заданию украинских спецслужб.
Суд приговорил Пермякова к пожизненному лишению свободы. После этого он несколько раз пытался обжаловать приговор, однако Верховный суд оставил решение без изменений.
Защита Пермякова утверждала, что приговор ему должен быть изменен, так как согласно примечаниям к ст. 205.3 УК РФ, уголовная ответственность снимается с лица, добровольно сообщившего об обучении в целях терроризма.
Агент СБУ в деле Треповой
Газета «Коммерсантъ» сообщила, что по данным адвокатов Пермякова, благодаря показаниям Пермякова была раскрыта личность сотрудника СБУ Сергея Журавкина, который являлся организатором покушения на Прилепина и финансировал Дарью Трепову.
В 2023 году девушка принесла статуэтку, содержащую взрывное устройство, в кафе «Патриот-бар» в Санкт-Петербурге на мероприятие с участием Владлена Татарского. В результате взрыва сам Татарский погиб, еще свыше 40 человек получили ранения.
В материалах дела в качестве куратора атаки фигурировал гражданин Украины Юрий Денисов, которого связывают с СБУ. Как установило следствие, на подготовку теракта Треповой перевели криптовалюту на сумму, эквивалентную около 200 тыс. рублей, — отправителем значился пользователь с ником Гештальт. СМИ допускали, что под этим псевдонимом мог скрываться тот же Денисов.
О возможной взаимосвязи этого преступления с другими терактами сторона обвинения упоминала и в ходе процесса по делу Александра Пермякова, однако каких-либо подробностей тогда озвучено не было.
В январе 2024 года 1-й Западный окружной военноеный суд в Санкт-Петербурге приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. рублей за организацию теракта.
Приговор Треповой стал самым строгим из когда-либо вынесенных женщинам в России.