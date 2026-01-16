Названы страны СНГ, которые попадут под новые визовые ограничения США

Приостановка выдачи иммиграционных виз США коснется девяти стран СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

В список стран, на которые распространяются новые визовые ограничения, вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия и Узбекистан. При этом похожие ограничения уже действуют с 1 января в отношении Туркменистана, передает агентство.

Как отмечается, из всех стран СНГ приостановка выдачи иммиграционных виз не затронет лишь Украину и Таджикистан.

До этого госдепартамент США объявил, что приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение американских властей вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.

14 января депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова заявила, что приостановка выдачи виз россиянам вызывает много вопросов, среди которых есть и гуманитарные причины для исключений. Она также привела в пример необходимость поездок в США в связи с семейными обстоятельствами, медицинской помощью или спортивными соревнованиями.

Ранее генконсульство Испании в Москве возобновило прием документов на визы.