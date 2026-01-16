Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Названы страны СНГ, которые попадут под новые визовые ограничения США

РИА Новости: визовые ограничения США коснутся девяти стран СНГ
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Приостановка выдачи иммиграционных виз США коснется девяти стран СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

В список стран, на которые распространяются новые визовые ограничения, вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия и Узбекистан. При этом похожие ограничения уже действуют с 1 января в отношении Туркменистана, передает агентство.

Как отмечается, из всех стран СНГ приостановка выдачи иммиграционных виз не затронет лишь Украину и Таджикистан.

До этого госдепартамент США объявил, что приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение американских властей вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.

14 января депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова заявила, что приостановка выдачи виз россиянам вызывает много вопросов, среди которых есть и гуманитарные причины для исключений. Она также привела в пример необходимость поездок в США в связи с семейными обстоятельствами, медицинской помощью или спортивными соревнованиями.

Ранее генконсульство Испании в Москве возобновило прием документов на визы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27634021_rnd_4",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+