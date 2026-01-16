Ночная боль в копчике может говорить о новообразовании прямой кишки

Боль в области копчика может быть связана с воспалительными процессами и новообразованиями в органах малого таза, нарушениями со стороны опорно-двигательного аппарата или натяжением в соединительных тканях тела, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Вне зависимости от частоты возникновения и интенсивности симптомов такая боль требует тщательной диагностики, которая определяет тактику лечения. Если боль возникла резко и очевидно связана с травмой, то в первую очередь следует обратиться к травматологу и выполнить рентген, чтобы исключить перелом. В остальных случаях следует обращать внимание на характер болей и сопутствующие симптомы. Например, если болезненность сопровождается проблемами с дефекацией и дискомфортом в аноректальной зоне – необходимо обследоваться у врача-проктолога. Ночные боли могут быть признаком новообразований в области прямой кишки или органов малого таза. В такой ситуации помимо проктолога потребуется консультация онколога», – объяснил врач.

Если новообразования и проктологические заболевания исключены, а боль усиливается при ходьбе или вставании, то причину стоит искать в опорно-двигательном аппарате. По словам доктора, как правило, в этом случае боль практически всегда связана с сочетанием нескольких факторов. Основные – это длительное сидение с опорой на соответствующую область, последствия травм и натяжение крепящейся к копчику фасции.

«Фасции – это разновидность соединительной ткани, которая проходит через все тело человека. Их натяжение может развиваться в результате различных травм, воспалений и перенесенных хирургических вмешательств. В теле формируется очаг сжатия, к которому постепенно стягивается вся система соединительной ткани. Натяжение способно сохраняться годами и даже десятилетиями – в зависимости от того, когда был запущен процесс. Копчик начинает «смещаться» в сторону основного очага сжатия фасций. Ткани в копчиковой области напрягаются, а кровоснабжение нарушается. Это приводит к компенсаторному воспалению и регулярным болям», – заключил врач.

