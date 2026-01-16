Турецкие авиакомпании временно изменят расписание полетов в Ирак

Турецкие авиакомпании изменили расписание полетов в Ирак с ночного на дневное, но рейсы между двумя странами выполняются на регулярной основе. Об этом агентству INA рассказал пресс-секретарь министерства транспорта Ирака Мейсам ас-Сафи.

По его словам, это временная мера.

Представитель ведомства добавил, что «иракские авиакомпании выполняют рейсы в Турцию регулярно, как днем, так и ночью».

До этого администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о якобы приостановке авиасообщения с Ираком, назвав их недостоверными. Там добавили, что полеты продолжаются в соответствии с действующим расписанием, решений о приостановке рейсов не принималось.

Телеканал Rudaw со ссылкой на управление аэропортов Ирака сообщал, что турецкая сторона уведомила о приостановке полетов в Ирак до пятницы, 16 января, после чего полеты турецких авиакомпаний в Ирак становятся только дневными в связи с напряженной ситуацией в регионе.

Ранее Иран попросил Багдад не отправлять авиарейсы без предварительного согласования.