Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Спорт

Умер бывший футболист «Зенита» и «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Дмитрий Акимов скончался в возрасте 45 лет
ФК «Динамо» Санкт-Петербург

Бывший нападающий петербургских футбольных клубов «Зенит» и «Динамо» Дмитрий Акимов ушел из жизни в возрасте 45 лет. Об этом сообщило «Динамо» в Telegram-канале.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия», — говорится в сообщении.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

Акимов родился 14 сентября 1980 года в Ленинграде. Он является воспитанником СДЮШОР «Смена». Спортсмен в период с 2000 по 2001 год выступал за «Зенит». Во втором круге сезона-2000 его арендовал минский «Динамо», однако он покинул клуб, не пробившись в основной состав петербургской команды.

Впоследствии футболист выступал за «Тюмень», липецкий «Металлург», новосибирскую «Сибирь», «Ростов», «Факел» и петербургский «Динамо». Акимов занимает третье место в списке лучших бомбардиров Первой лиги России (127 голов). Кроме того, нападающий является бронзовым призером чемпионатов Белоруссии и России 2000-го и 2001 года соответственно.

Ранее умер бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27634045_rnd_2",
    "video_id": "record::76a420f4-173f-4195-8030-e06bf796a42a"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+