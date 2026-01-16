Умер бывший футболист «Зенита» и «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Дмитрий Акимов скончался в возрасте 45 лет

Бывший нападающий петербургских футбольных клубов «Зенит» и «Динамо» Дмитрий Акимов ушел из жизни в возрасте 45 лет. Об этом сообщило «Динамо» в Telegram-канале.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия», — говорится в сообщении.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

Акимов родился 14 сентября 1980 года в Ленинграде. Он является воспитанником СДЮШОР «Смена». Спортсмен в период с 2000 по 2001 год выступал за «Зенит». Во втором круге сезона-2000 его арендовал минский «Динамо», однако он покинул клуб, не пробившись в основной состав петербургской команды.

Впоследствии футболист выступал за «Тюмень», липецкий «Металлург», новосибирскую «Сибирь», «Ростов», «Факел» и петербургский «Динамо». Акимов занимает третье место в списке лучших бомбардиров Первой лиги России (127 голов). Кроме того, нападающий является бронзовым призером чемпионатов Белоруссии и России 2000-го и 2001 года соответственно.

Ранее умер бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев.