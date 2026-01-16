Лидер оппозиции Венесуэлы подарила Трампу Нобелевскую премию мира

Венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо подарила президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мачадо заявила, что вручила Трампу свою Нобелевскую медаль мира во время их встречи в четверг. Она не ответила на вопросы журналистов о том, принял ли он награду», — говорится в материале.

15 января Трамп начал в Белом доме встречу с Мачадо.

6 января лидер оппозиции Венесуэлы заявила, что после атаки на страну готова отдать президенту США Нобелевскую премию мира, полученную в 2025 году. По ее словам, еще при получении награды она посвятила ее американскому лидеру, так как считала, что «он этого заслуживает». 3 января же Трамп «добился» того, что многие считали невозможным, отметила лидер оппозиции.

10 января Норвежский Нобелевский комитет заявил, что Нобелевскую премию невозможно передать другому лицу.

Ранее Трамп потребовал Нобелевку за каждую остановленную войну.