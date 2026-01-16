Врач рассказала, какой вид борща полезнее для организма

Назвать самый полезный вид борща нельзя, так как каждый — например, с салом, шкварками, с мясом и вегетарианский — имеет свои полезный свойства. Например, вегетарианский борщ помогает нормализовать пищеварение, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Александра Ковалева.

«Для приготовления борща используется большое количество овощей, которые являются источниками клетчатки — свекла, капуста, морковь и лук. При употреблении данного блюда в организм поступает огромное количество волокон, благодаря чему улучшается пищеварение. Борщ, приготовленный на основе мясного бульона, содержит также коллаген, аминокислоты, белки и желатин, и небольшое количество полученных из костной ткани животных солей кальция, меди, натрия, фосфора и цинка», — объяснила доктор.

Сало, часто добавляемое в традиционный борщ, также имеет в составе полезные нутриенты, но оно практически полностью состоит из триглицеридов. По словам Ковалевой, его нельзя употреблять в большом количестве, и оно не показано лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно с атеросклерозом, с жировой болезнью печени и панкреатитом.

«Благодаря своему составу борщ можно отнести к полезным продуктам, однако регулярно его употреблять не следует: этот суп является достаточно калорийным, и его калорийность возрастает при добавлении сала и сметаны. Кроме того, у ряда людей употребление борща может спровоцировать рефлюкс и вызвать изжогу», — заметила доктор.

