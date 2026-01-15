Вину не признали: врачи «адского» роддома в Новокузнецке избежали заключения в СИЗО

Ситуация возле роддома №1 Новокузнецка, где в новогодние праздники не выжили 9 новорожденных, Кемеровская область, 13 января 2026 года

Центральный районный суд Новокузнецка запретил исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации городского роддома №1 Алексею Эмиху заниматься врачебной деятельностью до 13 марта. Его обвиняют по делу о гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка в новогодние праздники. Главврач же Новокузнецкой государственной клинической больницы №1 Виталий Херасков был отправлен под домашний арест. Свою вину никто из медиков не признал. Росздравнадзор проводит в медучреждении проверку, а в соцсетях появляются новые свидетельства бывших пациенток о врачебных ошибках и халатности в роддоме, который они называют «адским».

Центральный районный суд Новокузнецка избрал меру пресечения в виде запрета на действия в отношении и.о. завотделением реанимации роддома №1 в Новокузнецке Алексею Эмиху, сообщил портал NGS42.ru.

Мера действует до 13 марта, следствие просило суд отправить врача в СИЗО. Сам Эмих заявил, что вину не признает и не согласен с мерой пресечения.

Исполняющий обязанности завотделением роддома №1 Новокузнецка Алексей Эмих на заседании Центрального районного суда Новокузнецка, 15 января 2026 года Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости

Адвокат врача Ольга Следзовская в ходе заседания заявила, что у всех погибших новорожденных были тяжелые врожденные патологии и заболевания, некоторые родились преждевременно и имели крайне низкий вес.

Кроме того, она сообщила, что у одной из женщин, чей ребенок скончался в роддоме Новокузнецка, это была 19-я по счету беременность.

Также суд отправил под домашний арест главного врача Новокузнецкой государственной клинической больницы №1 (в состав учреждения входит и роддом №1) Виталия Хераскова, которого задержали в ночь с 13 на 14 января. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Главный врач Новокузнецкой больницы №1 Виталий Херасков на заседании Центрального районного суда Новокузнецка, 15 января 2026 года Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости

Надзорные проверки

Глава Кузбасса Илья Середюк днем 15 января сообщил, что группа специалистов Росздравнадзора проверяет роддом №1 в Новокузнецке.

«Эксперты изучают документы, общаются с персоналом. Рассматриваются несколько версий. Выводы делать рано, ждем окончательных результатов», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что встретился с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой, которая возглавляет группу специалистов, проверяющих роддом №1.

Ранее сама Алла Самойлова сообщила, что комиссия будет проверять все случаи в роддоме №1 в Новокузнецке.

«Наша задача — максимально вникнуть в ситуацию, в течение необходимого время провести разбор всех случаев, обсуждение. И только после этого мы будем давать какие-то официальные комментарии», — приводит ее слова ТАСС.

Новые свидетельства

С 13 января, после того как стало известно о гибели новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка, в соцсетях появились новые свидетельства очевидцев о врачебных ошибках и нарушениях в этом медучреждении.

Так одна из бывших пациенток рассказала Telegram-каналу SHOT, что ей после родов ошибочно удалили матку. Она заявила, что врачи убедили в том, что у нее началось серьезное осложнение в виде врастания плаценты и матку нужно удалить.

Однако впоследствии судебные эксперты пришли к выводу, что этот диагноз был ошибочным, и в ампутации не было необходимости. Суд обязал выплатить пострадавшей компенсацию в размере 500 тыс. руб., и 250 тыс. руб. штрафа.

Другая пациентка сообщила kp.ru, что из-за врачебной ошибки погиб ее младенец. По словам женщины ей назначили кесарево сечение по медицинским показаниям, однако в учреждении настояли на естественных родах.

«Роды проходили ужасно. Часов 12 меня мучили, прокололи пузырь, уже началось раскрытие, а ребенок не шел. Оказалось, что он застрял в тазу, а все попытки вытащить его были тщетными, поэтому меня направили на экстренное кесарево. Провели операцию, но ребенка вытащили уже мертвым.

Его потом откачали, мне говорили, что все будто бы будет нормально, а виновата во всем инфекция. Когда я пыталась узнать, какая, мне говорили: «Какая-то инфекция, их же много»,

— рассказала женщина.

Когда она впервые взяла младенца на руки, она заметила следы, похожие на отпечатки пальцев, на его голове, которые могли появиться только от действий врачей.

В течение двух с половиной месяцев врачи оказывали ребенку медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. По ее словам, в ходе судебного разбирательства она сталкивалась с оскорблениями со стороны врачей и сотрудников роддома, а также попытками фальсификации документов — сам процесс растянулся на три года. В итоге суд обязал роддом выплатить женщине компенсацию в размере 160 тыс. рублей.

13 января стало известно о гибели девяти младенцев в январе в роддоме №1 Новокузнецка. Учреждение приостановило работу из-за превышения эпидемического порога по респираторным инфекциям. На время проверок от должности был отстранен главный врач Новокузнецкой клинической больницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Позднее в региональном управлении СК РФ сообщили, что расследование в отношении роддома велось и ранее — поводом стали сообщения о осложненных родах в этом учреждении.