Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Россиян ожидает короткая неделя в конце февраля. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что с 24 по 27 февраля граждане будут работать только четыре дня. Короткая неделя стала возможной за счет переноса и учета праздничного понедельника 23 февраля. В честь Дня защитника Отечества отдыхать трудящиеся будут с 21 по 23 февраля.

До этого Бессараб рассказала, что следующие новогодние каникулы, по предварительным прогнозам, продлятся 11 дней, а повторение рекордных 12-дневных праздников возможно в 2032 году.

Бессараб пояснила, что в 2027 году продолжительность каникул может составить 11 календарных дней с учетом выходного 31 декабря 2026 года. Однако вероятность самых продолжительных праздников приходится на 2032 год. Согласно предварительным расчетам, тогда 11 января выпадает на воскресенье, что позволит россиянам отдыхать 12 дней подряд.

Ранее психолог рассказала, как вернуться к рабочему режиму после новогодних каникул.