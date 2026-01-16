На видео попали прыжки жителей Петропавловска-Камчатского с пятого этажа

Amur Mash: в Петропавловске-Камчатском люди прыгают из окон на фоне циклонов

Жители Петропавловска-Камчатского начали массово прыгать из окон на фоне непогоды. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Из-за циклонов в городе образовались многометровые сугробы. По словам журналистов, жителям «надоело сидеть дома», в связи с чем они «запустили челлендж» по прыжкам в снег прямо из квартир. В частности, люди прыгают в сугробы с высоты пятого этажа, следует из материала. Подобный челлендж может быть опасен для жизни и здоровья.

На Камчатке уже несколько дней продолжается мощный снегопад. Местами уровень осадков достиг вторых этажей домов — многие люди оказались заблокированы в своих жилищах. Наиболее сильно от непогоды пострадала столица региона Петропавловск-Камчатский. В результате схода снежных лавин с крыш домов в городе двое мужчин получили несовместимые с жизнью травмы, из-за чего власти ввели режим ЧС муниципального характера.

Накануне жители столицы Камчатки рассказали «Газете.Ru», что Петропавловск-Камчатский несколько дней как завален снегом: дороги не расчищены, школы и детские сады не работают, а в магазинах заканчиваются продукты питания. По словам жительницы города, обстановка сложная.

Ранее лавина сошла в центре Петропавловска-Камчатского.