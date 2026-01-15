«Мы должны получить это оружие». Макрон положил глаз на «Орешник»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна должна создать собственный аналог российского гиперзвукового комплекса «Орешник», так как находится в зоне его досягаемости. Он назвал удар по целям на Украине «сигналом» и призвал Францию, Великобританию и Германию добиться в этом направлении прогресса. Обращение к военным президент произнес с красным, залитым кровью глазом, что, по официальной версии, было вызвано разрывом сосуда. Российские депутаты и эксперты в комментариях для «Газеты.Ru» заявили, что Европе не хватит технологий для создания такого оружия в ближайшее десятилетие.

Эммануэль Макрон заявил, что Франция должна создать свой аналог ракетного комплекса «Орешник» , так как страна находится в зоне поражения российского комплекса. Об этом французский лидер заявил в обращении к военным на авиабазе в Буш-дю-Роне, его слова приводит телеканал BFMTV.

«Мы находимся в зоне досягаемости этого оружия. Поэтому если мы хотим и здесь сохранить доверие, мы, европейцы, и особенно Франция, обладающая определенными технологиями, должны получить это новое оружие, которое в краткосрочной перспективе изменит правила игры», — заявил президент Франции.

Он назвал удар «Орешником» по Львовской области в начале января «сигналом» и заявил, что Франция, Великобритания и ФРГ должны добиться прогресса в этом направлении.

Красный глаз

На записи выступления видно, что Макрон произносит свою речь с залитым кровью правым глазом. Сам французский лидер попытался отшутится, назвав его «глазом тигра», и заверил собравшихся, что его здоровью ничего не угрожает.

Позднее Елисейский дворец распространил заявление, в котором говорилось, что причиной был разрыв кровеносного сосуда в глазу Макрона, пишет газета Le Parisien.

«Это просто небольшой кровеносный сосуд в глазу, который кровоточил. Это совершенно безобидно», — говорится в заявлении.

Пользователи соцсети X при этом пошутили, что причиной красного глаза Макрона стало домашнее насилие со стороны его жены Бриджит.

Французский «Орешник»

В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что словам Макрона о создании собственной версии комплекса «Орешник» не стоит придавать значение.

«Я думаю, что это больше такая пиар-акция, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание. У него давняя мечта стать Наполеоном, лидером Европы, но при его данных это вряд ли получится. Лучше бы подумал о том, как с Россией сдружиться», — подчеркнул парламентарий.

Депутат добавил, что «скопировать» комплекс «Орешник» невозможно, а у стран Европы нет технических возможностей для создания такого оружия.

В свою очередь депутат Госдумы Юрий Швыткин в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что Макрону стоит отказаться от публичной дипломатии.

«На мой взгляд, Макрону нужно отходить от мегафонной дипломатии, а приступать к реальному вопросу о мирном сосуществовании с Россией и, принуждая украинский режим, к переговорам и выполнению тех требований, которые выдвигает Россия по урегулированию украинского кризиса. А не делать громогласные заявления сродни фантастическим произведениям», — подчеркнул депутат.

Швыткиy добавил, что европейским странам «не представится возможным изобрести» оружие подобное «Орешнику» еще ближайшие 10 лет.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Газетой.Ru» также отметил, что у Европы нет технических возможностей для создания такого вооружения .

«Не создадут. Дело в том, что в Европе никаких технологий по созданию этого управляемого гиперзвука нет. Все было на академическом уровне у некоторых научно-исследовательских институтов. Этих специалистов, скорее всего, уже американцы забрали себе», — подчеркнул эксперт.

Невозможно перехватить

ВС РФ осуществили удар «Орешником», ставший вторым применением этой ракеты, по целям на Украине в ночь на 9 января.

Первоначально предполагалось, что удар был нанесен по подземному хранилищу газа в городе Стрый Львовской области. Однако позднее в оборонном ведомстве России сообщили, что целью стал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

«Поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома», — сообщили в МО РФ.

На предприятии ремонтировали и обслуживали авиационную технику Вооруженных сил Украины, в том числе самолеты F-16 и МиГ-29. Комплекс «Орешник» является новейшей российской баллистической ракетой средней дальности (БРСД).

Его первое применение в боевых условиях в безъядерном гиперзвуковом оснащении состоялось 21 ноября 2024 года, когда ВС РФ нанесли удар по одному из крупнейших предприятий украинского ВПК в Днепре. Эта атака стала ответом на удары украинской армии западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.